Milan, per la panchina spunta anche Montella

Il futuro della panchina del Milan è sempre più un rebus. In casa rossonera si naviga a vista e le ultime partite contro Carpi, Verona e Frosinone hanno portato in dote molti dubbi su Cristian Brocchi . La conferma del giovane tecnic per la prossima stagione, ora come ora, sembra essere difficile e da qualche giorno si stanno rincorrendo diverse voci: dopo quelle su Pellegrini , ecco spuntare il nome di Montella .

L'attuale tecnico della Sampdoria piace a Berlusconi sin dal 2013 quando allenava la Fiorentina. L'Aeroplanino lo scorso anno, prima di Mihajlovic, è stato pure molto vicino alla panchina rossonera, ma la clausola rescissoria del club viola aveva bloccato l'affare. Ora l'ex attaccante siede su quella blucerchiata, ma con Ferrero avrebbe già un accordo per liberarsi in caso di chiamata di un grande club.



Montella è l'ultima idea nata in casa rossonera dopo quella di Pellegrini. Dopo la mezza smentita di Galliani sull'allenatore del Manchester City sono arrivate le parole dello stesso che ha aperto la porta: "Mi piacerebbe allenare in Italia". Intanto Brocchi continua a lavorare duro per preparare la finale di Coppa Italia e cercare di conquistare un posto in Europa League. La conferma, per ora, è lonta e Cristian ha sempre il paracadute Primavera per il futuro.