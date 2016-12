Milan, per il gioco bisogna ripassare. Intanto goditi Bacca e Donnarumma

Per il bel gioco ripassare. Per i tre punti, invece, basta Bacca. Potrebbe racchiudersi in poche parole la sintesi della vittoria del Milan sulla Sampdoria, arrivata dopo una partita molto aperta e veloce, quasi bella considerando il terreno di gioco tremendo sulla quale si è giocata. Ha costruito di più la Sampdoria, impantanatasi tra pali, parate di Donnarumma e steccate dei vari Praet e Quagliarella, che hanno lasciato a Muriel tutta l'incombenza di trovare la via del gol. Il Milan a tratti ha subito e basta, poi ha messo fuori la testa. Ma senza l'acuto di Bacca, propiziato da un incredibile svarione di Skriniar (colpevole per la seconda giornata di fila, dopo che aveva regalato alla Roma il rigore della vittoria all'Olimpico a tempo scaduto), i rossoneri probabilmente, molto probabilmente, non avrebbero trovato la via del gol.

LE STATISTICHEDonnarumma+Bacca. È questo il binomio al quale Montella si aggrappa, in attesa che la squadra esprima il tanto atteso "bel gioco", quello per il quale il tecnico napoletano è stato scelto e che ancora non è stato in grado di far vedere. Il Milan sceso in campo a Marassi ha dimostrato ancora una poco ermetica difesa, tappezzata nelle sue imperfezioni da quel fuoriclasse di Donnarumma, e una difficoltà endemica nel proporre una manovra fluida, che sfoci in schemi d'attacco collaudati. Lapadula, lanciato nella mischia, ha messo in campo buona volontà e voglia di lottare, ma non è sufficiente.



Ci si è dovuti aggrappare ancora una volta a Bacca, quattro gol sui sei segnati in campionato dal Milan, lasciato in panchina per frizioni con l'allenatore. Il colombiano non si è scomposto e ha fatto ciò che sa fare: essere letale. Probabilmente la partita, nella sua costruzione, non sarebbe cambiata con Bacca in campo dal primo minuto: l'attaccante numero 70 non è il centravanti che sa far giocare bene la squadra. Ma Bacca ha nel sangue la capacità di sfruttare le occasioni, di fare male in un amen.



Certo, il lavoro di Montella è ancora lungo. Le pause di Niang, l'opacità di Bonaventura, la scarsa resa di Sosa come mezzala e la gioventù di Locatelli fanno sì che il centrocampo resti il punto dolente di una squadra che per crescere ha bisogno di maggiore autostima, di una crescita tattica che solo Montella può dare al di là di qualche limite tecnico. Intanto i punti sono diventati sei, le parate di Donnarumma ancora decisive, il gol di Bacca una tassa che gli avversari pagano sempre più spesso (7 gol nelle ultime 7 presenze in A). Non è molto, ma per adesso deve poter bastare.