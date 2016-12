Milan, Pazzini: "Futuro a breve, sono sereno"

Giampaolo Pazzini non ha avuto molto spazio in questa difficile stagione del Milan ma ha concluso in modo positivo, con prestazioni importanti e due gol, entrambi su rigore, nei successi con Torino e Atalanta. L'attaccante di Pescia è in scadenza di contratto e presto parlerà col club per l'eventuale rinnovo: "Il futuro? Galliani ha detto che a breve incontrerà chi è in scadenza, siamo tutti sereni". Nell'intervista a Milan Channel Pazzini, 31 anni ad agosto, ha parlato del gol all'Atalanta che è valso il momentaneo 1-1: "Sono contento per il gol e per aver finito bene la stagione. Segnare su rigore non è mai facile perché bisogna farli e hai solo da perdere".