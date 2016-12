3 giugno 2016 14:57 Milan, passo indietro di Berlusconi: "Cinesi? Non so se concludiamo" Il presidente: "Non hanno ancora risposto sullʼimpegno a riportare la squadra protagonista"

Silvio Berlusconi frena sulla trattativa con i cinesi. "Stiamo negoziando con un gruppo di fondi e società che vengono dalla Cina, due con fatturati di decine di miliardi e una partecipazione dello Stato cinese - ha spiegato il presidente rossonero -. Non so se possiamo arrivare a concludere, non hanno ancora risposto circa il loro impegno a fornire i finanziamenti annuali necessari per riportare il Milan protagonista in Italia, in Europa e nel mondo".

Prima di cedere il Milan, dunque, Berlusconi chiede garanzie certe sul futuro del club. E non transige sull'impegno economico per riportare in alto il blasone rossonero. "La conclusione ci sarà solo se vorranno impegnarsi in questo senso. Noi abbiamo avuto contatti e negoziazioni con una decina di gruppi che si sono fatti avanti ma quando si passava a considerare il futuro del Milan e noi mettevamo nero su bianco la necessità di fondi annuali per riportare la squadra protagonista nessuno si è voluto impegnare e quindi abbiamo scartato altre ipotesi, anche di gruppi di Paesi che hanno il petrolio", ha chiarito a "Radio Centro Suono Sport" il numero uno del Milan. Parole chiare, che lanciano un nuovo messaggio ai cinesi. Senza certezze, l'affare salta. Parola di Berlusocni: per mettere le mani sul Milan serve un impegno finanziario solido e un progetto sportivo chiaro.



Quanto al rapporto tra il Milan e Paolo Maldini, Berlusconi poi ha chiarito: "Ha preso una direzione al dl là dell'Atlantico e non si è mai proposto per un ruolo nella società milanista".