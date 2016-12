22 giugno 2015 Milan, parla Mihajlovic: "Riporteremo il Milan in alto" Prime parole del neo allenatore rossonero: "Essere arrivato al Milan da ex avversario è ancora più stimolante"

"Faremo di tutto per riportare il Milan in alto, dove merita di stare. Non sarà facile, ma ci riusciremo". Sinisa Mihajlovic ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da allenatore rossonero durante il workshop degli sponsor, in Sardegna. Al suo fianco l'ad Barbara Berlusconi, che gli ha rivolto "il miglior in bocca al lupo". "Per me è una grande soddisfazione essere qui - ha aggiunto il serbo - Esserci arrivato da ex avversario è stimolante".

Quelle di Mihajlovic sono le prime parole da tecnico del Milan dopo la firma. Al Forte Village in Sardegna, durante il workshop degli sponsor rossoneri, il serbo ha scaldato l'ambiente rossonero: " Quando sei al Milan non puoi volare basso ma sei costretto a pensare in grande e centrare grandi traguardi e noi faremo di tutto per riportare il Milan ai posti che si è meritato durante tutti questi anni. Non sarà facile ma sono convinto che ci riusciremo".