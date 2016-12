Milan, parla Dida: "Mi rivedo in Donnarumma"

Nelson Dida ha scritto pagine indelebili della storia del Milan tra i pali. Ora il portiere brasiliano, intervistato in esclusiva da Sportmediaset.it , benedice il suo successore : " Mi rivedo in Donnarumma e penso che farà meglio di me . E' un grande talento ed è ancora molto giovane". Dal Brasile a Monza, dove ha sfidato Alonso e Verstappen sul rettilineo, l'ex numero uno continua a seguire da vicino i rossoneri: "Montella ha iniziato bene, mi dispiace vedere un Milan senza Berlusconi".

Ti rivedi in Donnarumma?

"Ha un grande talento e penso che possa fare anche più di me con la maglia del Milan perché è molto giovane. Gigio ha già dimostrato il suo valore e penso crescerà ancora".



Il Milan l'ha dichiarato incedibile.

"I rossoneri hanno fatto benissimo, Gigio vale tantissimo e con il Milan può diventare grande".



Anche dal Brasile continua a vedere il Milan: cosa pensi dell'inizio di Montella?

"Sì, Montella è all'inizio del suo percorso. Sta lavorando bene e si capisce che la mentalità è cambiata rispetto agli anni appena passati. Spero che il Milan torni grande come sempre".



Come lo vedi il Milan senza Berlusconi?

"Un po' mi spiace, ma dal Brasile capivamo che c'era bisogno di un cambio per stimolare la società"



Ora ti aspetta una partita con il Milan Glorie a Londra contro le leggende dell'Arsenal.

"Sì domani giochiamo all'Emirates Stadium: è una buona opportunità per rivedere i vecchi amici e fare beneficenza per i bambini".



Siamo a Monza e un brasiliano, Felipe Massa, ha appena annunciato il suo ritiro dalla Formula 1.

"L'ho saputo anche io oggi, mi dispiace. Lui è stato un grande per me e ha fatto una grande carriera".