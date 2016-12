Milan-Palermo, Mihajlovic: "Dobbiamo essere più cattivi"

Quanto è sana la rivalità con De Jong? Ognuno di noi fa il massimo per mettere in difficoltà il mister. Quando non giochi devi provare a convincere il tecnico che sbaglia. E' l'unico modo per crescere

In un mese di campionato è possibile tracciare un bilancio di squadra? Tutti si aspettavano qualcosa di più, ma sul campo i punti conquistati sono giusti. Sappiamo tutti che dobbiamo fare di più, ma non serve fare drammi adesso. Ho ritrovato una squadra con lo spirito giusto e per questo sono ottimista, ma dobbiamo confermarci

Romagnoli-Zapata è la nuova coppia titolare in difesa? Non c'è una coppia fissa. Loro due si complementano bene. Rodrigo Ely ha fatto molto bene in precampionato, ma non volevo bruciarlo nel derby. Abbiamo anche Alex e Mexes che sono giocatori importanti

E' pensabile utilizzare De Jong come difensore centrale alla Medel? Mancini ha scelto Medel perché non aveva nessun altro. Noi abbiamo tanti difensori centrali, per utilizzare Nigel come centrale dovrei essere sfortunato

Ci sono sei punti di differenza tra Inter e Milan? Per me no, ma alla fine conta solo il risultato

Sul dualismo Montolivo-De Jong... Se gioca uno e non l'altro non è una bocciatura per chi non gioca. Faccio le mie scelte in base a tante cose. Loro sono giocatori importanti ma con caratteristiche completamente diverse. Sono scelte tecniche

Il trequartista non sta rendendo come vuole lei? Honda ha fatto bene e si sacrifica molto in fase difensiva, ma dovrebbe fare di più in fase offensiva. Deve sbloccarsi. Stesso discorso per Bonaventura

Il Milan ha tirato in porta poco, è preoccupato? I numeri non mentono mai. Evidentemente in queste partite abbiamo scelto altre soluzioni, ma quando possiamo calciare dobbiamo farlo. Le altre soluzioni devono venire dopo. Stiamo lavorando in settimana per questo e i frutti arriveranno.

E QUELLE A MILAN CHANNEL

"Prepariamo la partita nei minimi dettagli come sempre - ha esordito Mihajlovic -, non mi preoccupo degli avversari ma più della mia squadra. Sono attento a tutto, non solo al centrocampo. Giochiamo in undici e ognuno deve fare bene il proprio lavoro". A San Siro arriva il Palermo: "E' una buona squadra e verrà qua per fare la sua partita, non ha nulla da perdere. Noi dobbiamo abituarci a giocare le partite da favoriti e metterci un po' più di cattiveria". Il Milan arriva dal derby perso: "In molti prendono in considerazione solo il risultato e non la prestazione, ma a livello di gioco nel derby abbiamo risposto bene. Dobbiamo migliorare ma siamo sulla buona strada".

Il dubbio riguarda sempre il trequartista: "Non posso dire chi giocherà titolare, ma quando rientreranno tutti vi accorgerete chi è. Con Bertolacci fuori abbiamo un po' di problemi, ma non mi sento di condividere le critiche su Honda. Il Palermo gioca con una difesa a cinque e abbiamo provato in settimana i movimenti per provare a metterli in difficoltà".