Milan-Palermo, Iachini: "Serve la partita perfetta"

Quello che affronterà il Milan a San Siro è un Palermo con già sette punti in classifica, ma Iachini non si fida dei rossoneri: "Giocare contro le squadre di Mihajlovic non è mai facile, pensiamo partita dopo partita e non farò turnover - ha detto Iachini -. Stiamo inserendo i nuovi acquisti e i frutti presto si vedranno". La passata stagione i rosanero vinsero 2-0 a Milano: "Fu fantastico, proveremo a ripeterci ma ci vorrà grande attenzione".

Dopo tre giornate il Palermo è secondo a due lunghezze dal primo posto, ma Iachini vola basso: "Fare risultati fa sempre piacere, ma il nostro è un percorso che esula dal punto in più o in meno, è un po' più ampio. Quando crescerà la conoscenza tra i nuovi acquisti arriveranno anche punti in più, ma stiamo già crescendo molto e lavorando bene. Contro il Carpi è stata la partita in cui abbiamo subito meno, ma ci hanno fatto due gol. Ogni gara è figlia di episodi a sé". Ora il banco di prova si chiama Milan a San Siro: "Proveremo a ripetere l'impresa della passata stagione, ma sappiamo di andare in un ambiente importante. I rossoneri hanno un attacco forte, dinamico e un tecnico che sa curare i particolari e sta dando un'impronta alla rosa. Dovremo giocare con grande attenzione perché al primo errore ci puniranno".

I pensieri di Iachini sono tutti sulla condizione fisica di alcuni giocatori chiave come Rigoni, Gonzalez, Chochev e Gilardino: "Non ho ancora scelto come giocare a Milano, molto dipenderà dagli ultimi due allenamenti per verificare le condizioni di tutti. Non farò turnover, voglio usare le migliori soluzioni in base a questa partita, non a quella dopo. Rigoni lo convoco ma vediamo come starà, Vazquez sta bene ed ha iniziato in maniera ottimale il campionato e spero di avere Gilardino al top della forma il prima possibile. Gonzalez? Era stanco, ma anche lui ha recuperato".