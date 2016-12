Milan-Palermo 3-2: Bacca fa correre i rossoneri

LA PARTITA

Con un Bacca così è tutto più facile. Una chiave di lettura superficiale del match di San Siro potrebbe essere questa, ma il campo ha detto molto di più. Ha ribadito che la combattività richiesta da Mihajlovic ai rossoneri e intravista nel derby si è ripresentata anche contro il Palermo di Iachini, ma anche che la fragilità difensiva è un tallone d'Achille che il serbo dovrà lenire molto in fretta. Ha vinto il Milan, 3-2, per i più anche meritatamente, ma per essere veramente competitivo manca ancora qualche step. Fisiologico. Continua a stupire, ma forse dovremmo smettere di farlo, il Palermo che pur non giocando una partita di grandissima intensità è sempre rimasto in partita sfoderando il nuovo gioiello firmato Zamparini: Hiljemark. Lui sì avrebbe meritato di ricordare con punti e non solo con il sorriso questa serata. Menzione speciale anche per Davide Calabria, terzino classe 1996 del Milan, quasi perfetto all'esordio al Meazza.

Missione compiuta dunque per Mihajlovic che dopo le belle parole spese nel post derby puntava a muovere con decisione la classifica con le sue armi: intensità, gioco e grinta. Concetti che i suoi uomini stanno cominciando ad assorbire e mettere in pratica con una buona costanza. Il primo tempo rossonero, infatti, è un mix di belle giocate offensive e pressing alto nonostante un Palermo ben disposto in campo e pronto a lottare su ogni pallone. Il limbo dell'equilibrio però è terreno fertile per i campioni e questo Milan, a differenza forse del recentissimo passato, di qualità davanti ne ha tanta. Così al 21' si sblocca al match grazie a una discesa sulla destra del giovanissimo Calabria (subentrato all'infortunato Abate) che pesca in area Bonaventura e Bacca che, insieme, costruiscono il vantaggio. Il Palermo non reagisce ma trova il pareggio con Hilljemark sugli sviluppi di un corner e mentre Sinisa si infuria con Bacca per una rabona (fuori) a tu per tu con Sorrentino, è di Bonaventura la magia su punizione per il 2-1 con cui si va al riposo.

Anche nella ripresa il Milan controlla il match, più che nel primo tempo, ma le amnesie - come detto - non mancano e portano al 2-2 di Hiljemark al 72' dopo una buona combinazione Vazquez-Gilardino con annessa dormita di De Sciglio. Ma è proprio qui che si vede chiaramente la mano di Mihajlovic nel nuovo corso. La reazione è immediata e il 3-2 firmato ancora da Bacca con un colpo di testa da centravanti vero arriva appena tre minuti più tardi. Nel finale mentre Berlusconi si infuria in tribuna per la mancaza di possesso palla dei suoi ragazzi, il Milan porta a casa la partita riducendo al minimo i pericoli. Per Balotelli meno di mezz'ora in campo, ma con un Bacca così sarà dura scalare le gerarchie.