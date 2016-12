Milan-Palermo 0-2, Inzaghi: "Scoppola che ci farà crescere"

10:21 - La sconfitta interna contro il Palermo ha circondato di dubbi il Milan di Inzaghi: "Le responsabilità sono mie - ha commentato il tecnico rossonero -, sapevamo che nel processo di crescita queste partite possono capitare. Questa scoppola ci servirà, ma non dobbiamo perdere convinzioni". La confusione è stata anche tattica: "Ho provato a cambiare l'assetto, ma in questa serata non ci riusciva nulla. Ora dobbiamo solo rialzare la testa".

"Quello che dispiace - continua Inzaghi a Mediaset Premium - è il passo indietro rispetto a dove eravamo arrivati, ma può capitare perché siamo una squadra in costruzione. Fino al loro gol non avevamo fatto male, e perdere Alex subito ci ha un po' scombussolato. Quando siamo andati sotto abbiamo avuto poca forza nella reazione e il Palermo ha meritato di vincere. Trovare colpevoli stasera non sarebbe giusto, le responsabilità me le assumo tutte io. Ripartiremo da qui".

Con questa sconfitta si allontana il terzo posto, ma la risposta di Inzaghi sorprende: "Non dobbiamo guardare a quella posizione ma alla crescita della squadra. Il campionato è lungo e io non mi sono mai illuso dopo il buon inizio perché sapevo le difficoltà che avremmo incontrato. Abbiamo bisogno di tempo per dare continuità ai risultati, oggi il blackout è stato di tutti e accettiamo la sconfitta. Dovrò essere bravo a lavorare sull'autostima dei giocatori, non dimentichiamo che arrivano da un ottavo posto e non è facile".