Milan, ora è ufficiale: esonerato Pippo Inzaghi

Termina così la storia di Inzaghi con il club di via Aldo Rossi. Dopo 11 stagioni da calciatore (300 presenze, 126 gol), aveva iniziato quella da allenatore. Partendo dagli Allievi Nazionali (eliminato nelle semifinali delle Final Eight) era passato in Primavera (vittoria nel Viareggio nella finale rivincita contro l'Anderlecht) per sbarcare in prima squadra subentrando a Clarence Seedorf. In estate a Milanello si respirava l'entusiasmo di Inzaghi, ma alle prime difficoltà i rossoneri sono affondati.



A dicembre la vittoria a San Siro contro il Napoli e il pareggio all'Olimpico con la Roma (e il successo a inizio gennaio sul Real Madrid nel ritiro invernale) avevano illuso il club di via Aldo Rossi. Ma il 2015 è iniziato nel peggiore dei modi e il Milan è scivolato sempre più in basso in classifica. Non sono mancate le punzecchiature di Silvio Berlusconi, come da tradizione quando il patron decide di cambiare tecnico. Così oggi è arrivata l'ufficialità dell'esonero e la fine dell'avventura rossonera di Inzaghi.



Con Inzaghi termina l'avventura in rossonero anche di Mauro Tassotti, che dopo 35 anni lascia il Milan. L'ex terzino potrebbe prendersi un anno di pausa.



I due sono stati ringraziati dalla Curva Sud milanista con una lettera aperta: "La Curva Sud del Milan saluta e ringrazia Filippo Inzaghi sottolineando che l'ormai ex allenatore rossonero ci "ha messo il cuore" ed e' stato "scaricato" e "trattato in una maniera indegna" dalla societa' che ha "cercato i sostituti prima di comunicargli le scelte". "Oggi per chi ti vuole bene e' un giorno triste - hanno scritto gli ultra' in un messaggio a Inzaghi -, sei arrivato a luglio in prima squadra e pur con una rosa non all'altezza hai cercato di fare del tuo meglio, ci hai messo il cuore e noi questo lo abbiamo sempre apprezzato, ti abbiamo sempre sostenuto, mentre la societa' ti voltava le spalle per nascondere le proprie colpe fatte di un mercato di scarso valore e di continue promesse. Ti hanno scaricato trattandoti in una maniera indegna, andando a cercare i sostituti prima di comunicarti le loro scelte. Abbiamo visto un Milan che onorava le sue bandiere, oggi vediamo un Milan che ha usato una delle piu' belle solo per nascondere il marcio che c'e' dietro". La Curva Sud ha poi reso omaggio a Mauro Tassotti, che sta per mettere fine alla sua avventura in rossonero durata 35 anni, "contraddistinti sempre da una grandissima professionalita' e da grande rispetto verso i nostri colori. Resta anche lui - e' la conclusione degli ultra' - indelebile nella storia rossonera".