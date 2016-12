Milan, oggi alle 19 la "prima" di Balotelli

Alle 19 ci sarà il nuovo debutto di Balotelli con la maglia del Milan. Per Mihajlovic un test importante contro il Mantova (formazione di Lega Pro) per fare qualche esperimento in vista del derby contro l'Inter di domenica 13 settembre. A far compagnia a Supermario in attacco, nel 4-3-1-2, ci sarà Cerci: entrambi devono mettere minuti nelle gambe. A centrocampo spazio a Montolivo che, dopo due panchine, ha grande voglia di riscatto candidandosi già per una maglia da titolare contro i nerazzurri. Qualche problemino in difesa dove ci saranno i giovani Mondonico e Zucchetti: una buona occasione per testarli. Ma tutti si attendono il primo gol di Supermario.

L'amichevole sarà trasmessa in esclusiva assoluta e in alta definizione su Premium Sport: appuntamento alle 19 per la diretta dallo "Stadio Martelli" di Mantova. La telecronaca del match sarà affidata a Roberto Ciarapica, con il commento tecnico di Giancarlo Camolese. A bordo campo Dario Donato.