Milan, notifica alla Lega: "Un altro ritardo, niente Supercoppa"

Un incubo l'avvicinamento alla Supercoppa di venerdì per il Milan. Il decollo dalla Malpensa, previsto martedì alle 15, è prima slittato di qualche ora e poi è stato addirittura spostato a mercoledì - l'aereo charter che avrebbe dovuto portare la squadra in Qatar è rimasto bloccato a Londra - cosa per cui l'arrivo a Doha è a questo punto previsto solo nella tarda serata di mercoledì, verso la mezzanotte. Questo fa di conseguenza cambiare radicalmente i piani di Montella che avrà così solo poco più di un giorno e mezzo per far "acclimatare"il gruppo.