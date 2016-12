Milan, niente stadio: resterà a San Siro

San Siro è destinata a restare la casa del Milan anche per il futuro. E' questo, come riferisce Repubblica, l'input di Fininvest per cui sarebbe un errore abbandonare lo storico impianto. In più, i costi troppi elevati, hanno fatto tramontare, quasi del tutto, l'ipotesi Portello. Questa la decisione di Silvio Berlusconi che stasera è atteso in tribuna, a San Siro, per vedere all'opera la squadra di Mihajlovic contro l'Empoli.