Milan, niente Lippi: sarà il supervisore delle Nazionali giovanili

Dopo Eusebio Di Francesco, che ha rinnovato con il Sassuolo, ora per la panchina del Milan sfuma anche Marcello Lippi. Carlo Tavecchio lo vuole come supervisore per per ricostruire le Nazionali. L'ex ct, campione del mondo nel 2006, sarà il responsabile del sistema Italia, di tutto il settore tecnico e non soltanto delle squadre. Presto affiancato da un nuovo ct che dovrebbe essere designato prima di Francia 2016. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.