Milan, Niang: "Sto molto bene, tornerò più forte di prima"

"Sto molto bene e sto iniziando la fisioterapia. Aspettiamo il controllo per sentire cosa posso fare". Reduce dall'operazione alla caviglia, Niang spera in un recupero lampo per la finale di Coppa Italia contro la Juve. "Aspetto solo di tornare, meglio e più forte di prima", ha detto a Milan Channel. Sulla sfida di campionato coi bianconeri: "E' solo un caso che senza di me i miei compagni non abbiano vinto, ma domani faranno una grande partita".