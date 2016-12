Milan, Niang punta alla finale di Coppa Italia

Fuori gioco da due mesi e mezzo per l' incidente in auto in cui si è infortunato alla caviglia sinistra , M'Baye Niang conta di recuperare per l'ultima partita della stagione del Milan, che vale la qualificazione diretta all'Europa League. "Il mio obiettivo è essere a disposizione per la finale di Coppa Italia . Sto ritrovando ritmo, ho ancora 10 giorni per essere al top", ha spiegato il francese. La sfida con la Juve è il prossimo 21 maggio .

"Sto lavorando duro per essere al meglio", ha spiegato l'attaccante, che potrebbe tornare fra i convocati per la sfida di sabato contro la Roma, l'ultima chance per il Milan di sorpassare il Sassuolo al sesto posto e raggiungere almeno i preliminari di Europa League. "Non abbiamo più il nostro destino in mano - ha osservato l'attaccante, intervistato da Milan Channel -. Non dobbiamo dimenticare che noi siamo il Milan. La Roma è forte, ma contro le grandi abbiamo dimostrato di poter fare bene. Dobbiamo entrare in campo per cercare di vincere perché vogliamo fare di tutto per arrivare sesti e andare in Europa".