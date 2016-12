Milan, Niang operato alla caviglia in Olanda

M'Baye Niang è stato operato in Olanda per la lesione alla caviglia sinistra provocata dall'incidente stradale della sera del 27 febbraio. Il comunicato del Milan parla di "lesioni legamentose suturate e rimozione di piccoli frammenti di cartilagine" dall'arto. L'intervento è stato eseguito dal professor Van Dijk , assistito dal responsabile sanitario rossonero Tavana , tra cinque settimane previsto un nuovo controllo .

Rimangono sostanzialmente confermati i due mesi di stop, ma tutto dipenderà dal controllo a fine aprile. La speranza di Mihajlovic è che rientri prima della fine del campionato in modo da tornare in forma per il 21 maggio, ovvero per la finale di Coppa Italia contro la Juventus.

L'intervento si era reso necessario perché nell'impatto con l'auto, il milanista si era procurato la lesione capsulo legamentosa alla caviglia sinistra oltre a una contusione alla spalla sinistra.