Milan, Niang deve essere operato: lungo stop in vista

Non arrivano buone notizie in casa Milan. Il problema alla caviglia per M'baye Niang , vittima di un incidente stradale la scorsa settimana , è più grave del previsto. Come ha comunicato il Milan, la visita specialistica alla quale si è sottoposto l'attaccante ad Amsterdam ha decretato che la lesione capsulo legamentosa alla caviglia sinistra necessita di un intervento chirurgico . Niang verrà operato venerdì dal professor Van Dijk.

Nonostante la serietà dell'infortunio, la stagione del milanista non si può dire già conclusa, anche se di sicuro Niang dovrà rimanere fermo per alcune settimane. Per conoscere i tempi di recupero, comunque, bisognerà attendere l'esito dell'intervento. La speranza è che rientri prima della fine del campionato, potendo così giocare anche la finale di Coppa italia prevista per il 21 maggio contro la Juve. Ricordiamo che Niang era stato vittima di un incidente - causato dall'aquaplaning - nella notte successiva al match tra Milan e Torino. Nelle ore successive Niang si era detto fiducioso per un possibile rientro prima della fine della stagione.



RODRIGO ELY ANCORA AI BOX

Come comunica il Milan, anche Rodrigo Ely si è sottoposto ad accertamenti: "Il professor Van Dijk ha effettuato anche un controllo clinico e radiografico su Rodrigo Ely. Nelle prossime due settimane il calciatore svolgerà un programma di lavoro riabilitativo ed atletico che lo riporterà alla graduale ripresa agonistica".