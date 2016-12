Milan, nessuna lesione per Destro: solo contusione alla tibia 

17:18 - Buone notizie per il Milan e per Pippo Inzaghi. Il timore che l'infortunio subito da Destro durante la partita con la Samp fosse particolarmente grave è stato spazzato via dagli esami strumentali effettuati stamani. Gli accertamenti cui si è sottoposto l'attaccante rossonero presso l’Istituto ortopedico Galeazzi di Milano hanno infatti evidenziato solo una forte contusione ossea alla tibia sinistra. Resta però in forte dubbio la presenza nel derby.

I tempi di recupero - stando a quanto scritto nella nota del club - saranno valutati in base all’evoluzione clinica. Il derby con l'Inter resta in fortissimo dubbio, solo giorno dopo giorno delinearsi un programma di recupero in ogni caso più corto da quello che si poteva ipotizzare e temere domenica sera quando l'ex romanista è uscito dal campo in barella e poi dallo stadio con le stampelle visibilmente zoppicante.