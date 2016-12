Milan, nessun problema per José Mauri

Sospiro di sollievo per il Milan e per José Mauri. Il neo acquisto rossonero, che ieri durante l'amichevole contro l'Alcione (finita 5-1), si era fermato per un leggero affaticamento al ginocchio destro, ha effettuato stamattina gli esami strumentali di rito che non hanno evidenziato alcun problema. Il giocatore continua così la sua preparazione con i rossoneri in maniera regolare.