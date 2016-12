Milan: Nastasic e Destro nella lista-Inzaghi 

10:43 - Rigenerato dalla rincorsa al terzo posto in campionato, il Milan piomba sul mercato con due progetti di notevole spessore.

Il primo riguarda Matija Nastasic, difensore serbo del Manchester City. L'ex viola è un pupillo di Mancini che lo ha allenato al City, ma il Milan ha aperto con decisione una trattativa per cercare di portare il ventunenne difensore, ex Fiorentina, in rossonero a gennaio. I due club stanno trattando con la formula del prestito e sulle modalità del riscatto.

Non solo rinforzi per la difesa, anche se domenica contro il Napoli il reparto è stato all'altezza della situazione, ma segnali forti anche per l'attacco. Il Milan è tornato a trattare Mattia Destro, dopo i contatti dell'estate. Inzaghi vuole il romanista a gennaio, il club ha parlato con il suo agente Vigorelli, ottenendo la disponibilità dell'ex attaccante delle giovanili dell'Inter.

Per arrivare al prestito di Destro, Galliani ha proposto uno scambio con El Shaarawy che la Roma sta valutando, nonostante abbia in rosa parecchi esterni offensivi e sia carente sulla punta centrale. Un'operazione questa molto suggestiva che potrebbe illuminare il mercato di gennaio.

Tutte mosse che confermano la volontà del Milan di separarsi da Fernando Torres. A tale proposito avevamo raccontato la scorsa settimana della proposta fatta all'Atletico Madrid in cambio di Cerci. Torres sembra adesso invece più vicino al ritorno dal prestito al Chelsea e poi ad essere girato con la stessa formula al Liverpool.