Milan-Napoli, in palio non solo tre punti

Nel posticipo della 7a giornata di Serie A va in scena il big match tra Milan e Napoli. A San Siro si affrontano due formazioni con gli stessi punti in classifica (9) ma con umore diametralmente opposto. I rossoneri, infatti, sono reduci dalla cocente sconfitta per 1-0 di Marassi contro il Genoa. La squadra di Sarri, dopo la trasferta in Europa League a Varsavia, torna in campo forte del successo nell'ultimo turno per 2-1 sulla Juventus.

In settimana a Milanello l'attenzione si è spostata sulle vicende societarie e sul closing ritardato della trattativa per la cessione del 48% delle quote da Berlusconi a Mr. Bee. Mihajlovic, dopo tre sconfitte nelle prime sei giornate, sa che serve una vittoria convincente per non perdere terreno dalle zone della classifica che contano. Il tecnico serbo dovrà fare di Mario Balotelli, non convocato per il match del Meazza causa pubalgia.

Sono 76 i precedenti a San Siro fra queste due squadre. Nella passata stagione al Meazza il Milan di Inzaghi si impose 2-0, grazie alle reti di Menez e Bonaventura. L'ultimo successo partenopeo risale al 22 settembre 2013, con il Napoli di Benitez che riuscì a battere a domicilio i rossoneri per 2-1.