Milan, Muntari: "Verona può essere la svolta della stagione"

17:31 - Il 3-1 in casa del Verona - secondo successo di fila per il Milan - ha iniettato parecchia fiducia ai rossoneri. "Può essere una svolta importante per la nostra stagione - spiega Muntari a Milan Channel -, abbiamo lavorato tanto nella sosta. Siamo contenti sia per la prestazione che per la vittoria". Il ghanese sottolinea i meriti di Inzaghi: "Ci sta aiutando tanto, ci dà grande carica, stiamo facendo molto bene anche grazie a lui".

Muntari, diventato ormai uno dei leader del centrocampo del Milan, fa il punto sulla situazione rossonera: "E' importante che tutti scendiamo in campo per fare il massimo, se facciamo così tutti i reparti possono rendere al meglio. Vogliamo continuare su questa strada. Il terzo posto? Noi puntiamo a vincere tutte le partite, il campionato è ancora lungo. Contro la Fiorentina sarà una partita difficile, ma noi vogliamo vincere".



Poi si parla dei singoli, a partire da Torres: "E' un giocatore importante, si sa muovere bene in campo e quindi siamo contenti che sia con noi. Abbiati? Per me è un simbolo che aiuta sia in campo che fuori. Non parla tanto, ma ha un grande atteggiamento, non ci sono tanti uomini come lui. Quando parliamo insieme mi dà grande carica". Contro il Verona si è rivisto Essien dal 1': "Ha risposto bene, questa è la forza del nostro gruppo. Anche chi è entrato nella ripresa ha fatto bene. Dobbiamo continuare a essere umili".