Milan, Muntari: "Sto bene, al derby ci sarò"

18:04 - Quattro stagioni all'Inter prima di passare al Milan nel 2012: il derby, per Sulley Muntari, ha certamente un sapore particolare. A cinque giorni dalla sfida di San Siro, il calciatore ghanese ha così parlato ai microfoni di Milan Channel rassicurando i tifosi: "Sto molto bene, nel derby giocherò". Qualche parola anche sul ritorno di Mancini all'Inter: "Un grande allenatore, ha fatto bene ovunque sia andato, ma non è lui che scenderà in campo".

“Sto molto bene - ha raccontato Muntary a Milan Channel - mi sono allenato con regolarità negli ultimi giorni. Quest’anno tutti si lavorano bene, non credo che senza di me non ci sia equilibrio. Il derby – ha proseguito – significa tanto per noi, per la classifica, ma anche per la fiducia in noi stessi: stiamo crescendo, dobbiamo dare tutto per i nostri tifosi e faremo di tutto per vincere una partita unica, speciale e molto sentita. Siamo stati molto concentrati in settimana, dobbiamo correre e lottare fino alla fine: non pensare a cosa dobbiamo fare o a cosa non deve mancare, ma scendere in campo con la giusta mentalità. Mi manca il gol nel derby, ma l’importante è che la squadra vinca“.

Un Sulley Muntari loquace, che non risparmia parole nemmeno sui due tecnici: "Mancini? E' un grande allenatore e ha fatto bene ovunque, ma non scende in campo. Tutto dipenderà dai giocatori. Inzaghi non è diverso dal solito, è sempre in tensione e ci sta con il fiato sul collo. È la nostra guida, dobbiamo seguirlo per bene“.