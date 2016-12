Milan, Muntari: "Con Inzaghi siamo tornati ad avere una idea di gioco" 

18:42 - Senza freni e senza ritrosie. Quando parla Muntari non è mai banale: "Finalmente con Inzaghi la situazione è cambiata" ha dichiarato a Sportmediaset. "Negli ultimi due anni il Milan non ha avuto alcuna idea di gioco, ora Pippo ci insegna a stare in campo e la differenza si vede. Nulla contro Allegri e Seedorf ma adesso siamo una squadra". Poi su Juve-Roma e le polemiche successive al match: "Le parole di Totti? Lui non si discute, ha sempre ragione".

Una intervista a cuore aperto. Senza paura di lasciarsi andare a commenti scomodi. Così Sulley Muntari, l'uomo in più di questo nuovo Milan: "Questa è una squadra speciale" ha raccontato al microfono di Carlo Pellegatti. "E' tutto un mondo speciale, il posto migliore in cui sia mai stato, il club dove vorrei chiudere la mia carriera. Qui si respira amore e rispetto come in nessun altro posto. Ed è qui che voglio vincere lo scudetto. Vincere, vincere, vincere".



Una vera e propria dichiarazione d'amore da parte del ghanese, rinato dopo l'arrivo di Inzaghi: "Pippo è un ottimo allenatore, uno che ti motiva, ti fa stare sempre concentrato, ti rispetta e ti stimola. Sempre sul pezzo! E soprattutto è uno che insegna calcio, ti fa capire cosa fare, come muoverti, come stare in campo: per due anni tutto questo ci è mancato, non posso e non voglio dire nulla di male su Allegri e Seedorf ma ora è tutto diverso. In più adesso c'è molto entusiasmo e molto rabbia: l'entusiasmo portato da Inzaghi e la rabbia di chi ha voglia di tornare a vincere. Il Milan deve farlo, il Milan deve stare in alto, deve essere protagonista in Italia e in Champions. A noi non manca nulla sotto il profilo tecnico, abbiamo giocatori che possono fare sempre e dovunque la differenza: non ci servono i Messi o i Cristiano Ronaldo, ci serve solo convinzione nei nostri mezzi".



Concetti chiari e forti, come quelli espressi sul caso del momento, sulle polemiche successive a Juve-Roma. E Muntari, autore del clamoroso gol non dato contro i bianconeri tre stagioni fa che aprì la strada verso il primo scudetto bianconero dell'era Conte, non si sottrae all'argomento: "Non voglio parlare di quell'episodio ma riguardo a domenica scorsa posso dire che forse si è esagerato, non è stato un bello spettacolo per il calcio italiano. Serve la tecnologia? Si serve, magari il calcio perde un po' del suo fascino ma oggi non si può far finta di nulla, il mondo è cambiato e bisogna adeguarsi. Le parole di Totti? Totti è tanta roba, Totti si ascolta, non si discute. Lui è il calcio, per quello che ha fatto e che ancora farà. Giocatori come lui, come Pirlo, come Buffon, come Ibrahimovic, hanno sempre ragione".