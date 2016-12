Milan-Mr Bee: riunione di tre ore negli uffici Fininvest

La lunga giornata milanese di Mr Bee Taechaubol è iniziata alle 11 quando il broker thailandese ha lasciato il suo albergo nel centro della città per recarsi negli uffici Fininvest di via Paleocapa: alle 11:20 è iniziato il vertice tra i due entourage per portare avanti l'affare per la cessione del 48% del Milan per 480 milioni di euro. Il broker ha poi lasciato il summit poco dopo le 14. Alcuni minuti dopo, è uscita anche la macchina guidata da Licia Ronzulli, esponente di Forza Italia e mediatrice fra Taechaubol e Silvio Berlusconi. Poco prima di Bee Taechaubol e Licia Ronzulli, ha lasciato la sede legale di Fininvest anche uno dei legali da sempre coinvolto nel dossier della trattativa come consulente del broker, Stefano Gianni, dello studio milanese Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners.



Secondo quanto ha appreso l'agenzia Ansa, non ci sarebbe stata alcuna svolta nella trattativa. Dal summit è emersa la necessità di ulteriori approfondimenti perché nuovi potenziali investitori sono stati coinvolti nella cordata. Gli approfondimenti proseguiranno fra gli advisor a un livello più tecnico. Mr Bee ha subito lasciato Milano, dirigendosi alla Malpensa per il suo volo di rientro.