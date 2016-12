Milan-Mr Bee: non c'è nessun ultimatum

Mentre la squadra di Mihajlovic è chiamata a una reazione sul campo della Roma, continua senza intoppi la trattativa con Mr Bee per il 48% del Milan. Fininvest continua il consueto silenzio, ma da fonti vicine alla vicenda trapela che non c'è stato nessun ultimatum nei confronti del broker thailandese. La negoziazione procede come previsto, naturalmente con l'augurio di una chiusura positiva nei tempi più brevi possibili.