Milan: Mr. Bee in Italia nel week-end. "Vuole la maggioranza"

19:53 - Mister Bee insiste, ma difficilmente riuscirà a comprarsi il Milan. Il capo della cordata thailandese, che comprenderebbe anche Nelio Lucas, gestore del fondo internazionale Doyen Sport, è atteso a Milano nel fine settimana per cercare di trovare un accordo con Silvio Berlusconi per il 60% delle quote rossonere. Il presidente è dubbioso, anche perché la proposta della cordata cinese di Mr. Lee è più ricca e vantaggiosa.

Mr. Bee Taechaubol ha fretta e per questo ha deciso di accelerare. Il thailandese è fiducioso perché forte dell'accordo preliminare siglato il 5 marzo scorso e che scadrà il 26 aprile con tanto di penale che si aggirerebbe intorno ai 35 milioni di euro. Soldi che Berlusconi dovrebbe sborsare in caso di mancato accordo perché l'offerta della cordata thailandese è al ribasso. La valutazione non è 1 miliardo e 100 milioni di euro (come quella dei cinesi), ma bensì 750 milioni debiti compresi. Per il presidente del Milan molti dubbi sull'operazione: vuole vendere, ma non svendere la sua creatura costruita con tanto amore negli anni. Quindi i cinesi al momento sono in pole position perché con un progetto solido alle spalle.

"MR BEE VUOLE SUBITO LA MAGGIORANZA"

E a conferma delle voci che si rincorrono, ecco le parole di una portavoce della Thai Prime, fondo di investimento di cui Taechaubol è capo. Mr Bee Taechaubol arriverà a Milano nel fine settimana "con l'intenzione di acquistare da subito una quota di maggioranza della società rossonera". Queste la parole della portavoce, che significano rompere gli indugi e volere subito il Milan. A questo punto, la parola al presidente Berlusconi che, si sa, non intende privarsi della maggioranza del club. Il magnate è in partenza da Bangkok per la Gran Bretagna, prima di arrivare a Milano.