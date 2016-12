Milan, Mr. Bee chiarisce: "Confermo l'interesse ma nessuna trattativa"

23:02 - Lunedì è stato il giorno in cui è stata ribadita l'offerta di mister Bee (un miliardo per il Milan) e della risposta-Fininvest (il Milan non si vende). Compresi i forti (fortissimi) dubbi del club rossonero sulla realtà patrimoniale di mr Bee e sulla reale propensione a trattare l'affare-Milan, se non inseguendo la vetrina, dunque pubblicità (gratuita).

Finita lì? Per quel che riguarda casa-Milan e la galassia Fininvest sì, è finita lì. Ferma restando la volontà della ricerca di partner che possano contribuire alla crescita dell'Ac Milan e mai nascosta in questi ultimi mesi, investitori istituzionali verso quel Progetto-Milan che parte dal nuovo stadio, si configura nel Milan molto-italiano, come ha spiegato il presidente Berlusconi, e in un'ottica sportiva oggi penalizzata dal delicatissimo momento della squadra.

Poi accade che mr Bee Taechaoubol, attraverso Repubblica, precisi quanto segue. “Non è beneficenza: il potenziale del calcio nel nostro continente è straordinario. E non è speculazione: il nome e il prestigio del club lo escludono in partenza. Ho esposto un progetto di sviluppo articolato, con un piano particolareggiato per ogni grande città d’Asia. Sono convinto del formidabile valore del brand su un mercato da potenziare. Io non millanto capitali. La proposta è seria e solida. I colloqui con Berlusconi sono stati sereni e gradevoli”. Poi in serata una nota in cui precisa la sua posizione e chiarisce la situazione.



TAECHAUBOL: "NESSUNA TRATTATIVA"

Nessuna vera trattativa ma solo "interlocuzioni cordiali e private con rappresentanti del gruppo AC Milan". In una nota ufficiale riportata da 'Repubblica', Bee Taechaubol chiarisce la sua posizione sulle voci relative ad un possibile ingresso nel Milan. "Vorrei chiarire personalmente informazioni errate o fuorvianti apparse negli ultimi due giorni sui media italiani, ribadendo al contempo di non aver mai rilasciato interviste a giornali del mio Paese - spiega il tycoon thailandese -. Non nego l'interesse per una eventuale acquisizione di quote di una squadra così prestigiosa come AC Milan, ma al momento si tratta solo di interlocuzioni cordiali e private con rappresentanti del gruppo AC Milan. Nessuna decisione da parte di entrambe le parti è stata presa né tanto meno è stato siglato alcun accordo. Non intendo commentare le notizie prive di fondamento che alcuni giornali hanno riportato in merito alla mia situazione patrimoniale, ma se dovesse proseguire la campagna mediatica artificiosamente orchestrata per denigrarmi, non esiterei ad adire le vie legali per tutelare, oltre alla verità, la mia immagine e la mia onorabilità".