Milan, Mr Bee: "Baroni non ha ruolo nell'acquisto del 48% della società"

"In relazione alle continue indiscrezioni e valutazioni totalmente arbitrarie e soprattutto prive di fondamento comparse in questi giorni sulla stampa - si legge in una nota di Taechaubol -, preciso di non aver mai avuto occasione di conoscere il dott. Andrea Baroni". Il fiscalista, socio di Tax & Finance, lo studio di Lugano che assiste il broker thailandese, è stato arrestato nei giorni scorsi. "Il dott.Baroni - ha chiarito Taechaubol - ovviamente non ha alcun ruolo nelle trattative in corso per l'acquisto del 48% dell'AC Milan, trattative che proseguono secondo quanto concordato dalle parti. Ribadisco l'assoluta correttezza dei miei comportamenti e valuterò coi legali le azioni più opportune a mia tutela".