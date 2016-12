Milan, Mr Bee atteso in Italia per la firma

Giorni epocali a livello societario per il Milan. Ancora questa mattina Mr Bee Taechaubol non aveva ancora acquistato i biglietti per l'aereo che lo porterà nei prossimi giorni a Milano: è quindi probabile che il suo sbarco avvenga lunedì prossimo, dopo di che dovrebbe finalmente arrivare il momento per la firma che chiuderà la trattativa con il passaggio del 48% delle azioni del pacchetto azionario rossonero. Closing che potrebbe essere siglato ufficialmente il 30 settembre o il primo ottobre. Ancora difficile sapere, a questo punto, se il broker thailandese verrà invitato alla cena di compleanno di Silvio Berlusconi lunedi sera.

Intanto Mihailovic ha guidato alle 12:30 l'allenamento in vista del match di domenica a mezzogiorno a Genova con obiettivo la terza vittoria consecuitiva: tris che i rossoneri non sono mai riusciti a ottenere nella scorsa stagione visto che gli ultimi tre successi di seguito risalgono al periodo tra la fine di aprile e l'inizio di maggio 2014.



Per quanto riguarda la formazione le buone notizie per l'allenatore serbo arrivano da Antonelli che oggi si è allenato con il gruppo e si candida per un posto in panchina. Confermata la linea difensiva di Udine con l'inserimento a centrocampo di Bertolacci e lo spostamento di Bonaventura dietro le punte. Questa mattina Miha ha provato le tre soluzioni in attacco, ma favorita resta la coppia Balotelli-Luiz Adriano.