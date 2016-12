Milan, Montolivo può allenarsi: corre verso il derby 

17:25 - Buone notizie dall'infermeria per il Milan: Riccardo Montolivo può tornare ad allenarsi. Il capitano rossonero si è sottoposto all'ultima visita di controllo che ha dato esito positivo: la tibia sinistra, fratturata in Nazionale e operata il 2 giugno scorso, è guarita. Il rientro in campo di avvicina e, senza complicazioni, potrebbe essere già a disposizione per il derby con l'Inter del 23 novembre.

IL COMUNICATO DEL MILAN

AC Milan comunica che oggi Riccardo Montolivo si è sottoposto a visita specialistica da parte dei professori Herbert Schoenhuber e Riccardo Accetta, i due chirurghi che l’hanno operato lo scorso 2 giugno. L’esito del controllo medico è stato positivo, con conseguente guarigione dalla frattura alla tibia sinistra. Montolivo, quindi inizierà la preparazione atletica prima di rientrare progressivamente negli allenamenti con la squadra.