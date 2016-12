Milan, Montolivo: "Proclami? Facciamo parlare il campo"

Prima della partenza della squadra per la tournée in Usa, Riccardo Montolivo ha fatto il punto della situazione. "Dobbiamo ripartire dalla prestazione della finale di Coppa Italia e da quello spirito, che lo scorso anno non siamo riusciti a mettere sempre in campo. L’idea è di cementare il gruppo e di farlo con lo spirito giusto. Sono fiducioso - ha detto il capitano del Milan -. Proclami? Dobbiamo far parlare il campo".

Il Milan per l'International Champions Cup 2016 affronterà negli Usa Bayern, Liverpool e Chelsea. "Saranno i primi test importanti per tutti noi. L’idea di base sarà quella di trovare la condizione migliore e applicare i concetti basilari del gioco di mister Montella - ha spiegato Montolivo -. Affronteremo alcune delle squadre più forti d’Europa e cercheremo di fare il nostro meglio".



Un commento a queste prime settimane con Montella. "Sicuramente ha molta esperienza, ha delle idee di gioco precise e cerchiamo di assimilarle il prima possibile come quella del possesso palla e del gioco tra le linee. Sta cercando di trasmetterci questo e speriamo di riuscire a fare bene. Ha fatto delle belle annate in passato".



La società è ormai prossima a passare in mani cinesi. "Noi dobbiamo essere concentrati sul campo e a giocare. Il garante, per noi, è il presidente Berlusconi che ha fatto grande il Milan e se dovesse decidere di venderlo, lo farà alle persone che ritiene che il Milan possa ritornare grande".



Su Bacca, rimasto a Milanello, ma ormai prossimo all'addio al Milan. "E' contento di ricominciare e di allenarsi. Credo sia stata una decisione saggia quella di fare una preparazione vera, piuttosto che una partita ogni tre giorni. Credo sia stata la scelta giusta, sia per lui sia per De Sciglio quella di rimanere a Milanello ad allenarsi".