Milan, Montolivo in esclusiva: "Terzi se restiamo umili"

16:25 - Riccardo Montolivo ha iniziato contro il Napoli una sorta di seconda carriera calcistica. "E' stato come un secondo esordio in Serie A. L’emozione è paragonabile alla mia prima partita fatta nella massima serie”, ha raccontato il centrocampista del Milan a SportMediaset. Sugli obiettivi rossoneri: "Credo che il Milan, con questa rosa, possa competere per le prime posizioni, ma dobbiamo mantenerci umili e lavorare duro".