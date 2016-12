Milan, Montolivo: "Grazie a tutti per l'affetto"

Due giorni dopo l'intervento per la ricostruzione del legamento crociato, Montolivo, su Facebook, dedica un messaggio a chi gli è stato vicino ma non solo: "Grazie a tutte le persone che hanno speso un pensiero per me - scrive -. E' stato bello ricevere tanti attestati di stima e affetto. E una carezza a chi mi hanno augurato la rottura di tutti i legamenti e la morte... Con l'augurio che la vita riesca a farvi crescere in educazione e rispetto".