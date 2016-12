Milan, Montolivo è il re dei palloni recuperati

Nel Milan che rincorre la Champions c'è un giocatore che primeggia in tutta Europa: Riccardo Montolivo. Analizzando i dati Opta di Serie A, Premier, Liga, Ligue 1 e Bundesliga, il centrocampista rossonero risulta infatti in cima alla lista dei calciatori che hanno recuperato più palloni in questa stagione. In totale Montolivo finora ha conquistato 236 palle. Cinque in più del mediano dell'Aston Villa Idrissa Gueye, il giocatore che più si avvicina i numeri del rossonero.