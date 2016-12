Milan, Montolivo: "Credo nella Champions, con Inzaghi si può" 

17:26 - Riccardo Montolivo crede in questo Milan e soprattutto crede nella missione Champions. Intervistato dal Corriere della Sera, il capitano rossonero mostra di avere le idee chiare: “I bravi ragazzi aiutano e anche se adesso in spogliatoio non mancano i ragazzi belli sanguigni, c'è un clima diverso. Il rispetto per le regole è sacro e imprescindibile, credo che tutto il gruppo sia maturato. Merito dell’addio di Balotelli? Mario non c’entra e penso che meno ne parliamo, più gli facciamo del bene".

"Semplicemente credo che sia cresciuto il senso di responsabilità verso questa maglia" ha continuato Montolivo. "Dopo un anno negativo come quello passato, tutti, io per primo, ci siamo chiesti cosa potessimo fare di più. Anche in società c’è più armonia? Sì. L’anno scorso avevo detto che anche questa situazione non aiutava. Ora si percepisce un clima diverso".



Inevitabile comparare dunque la squadra di Clarence Seedorf dello scorso anno e di quella attuale di Pippo Inzaghi: “È difficile fare paragoni, ma parliamo di due squadre in cerca di un’identità. Ora guardiamo al futuro, a un Milan che punta all’Europa. Stiamo facendo un ottimo lavoro. Ora questo Milan deve guardarsi allo specchio e dirsi che cosa vuole diventare. La sfida è con noi stessi. Credo che questa squadra non possa prescindere da uno spirito operaio fatto di intensità, sacrificio, determinazione. Sono d’accordo con il presidente quando dice che questa rosa può competere per le prime posizioni, a patto che mantenga lo spirito che dicevamo, altrimenti è dura".