21 luglio 2015 Milan, Montolivo: "Basta parole, dimostriamo qualcosa sul campo" "Difficile pensare di lottare per lo scudetto". Berlusconi in visita a Milanello prima della partenza per la Cina

Il Milan è partito per la Cina con tanto entusiasmo e rinnovate ambizioni, anche se capitan Montolivo resta coi piedi per terra: "Pensare a un Milan da scudetto è difficile, non è il momento di fare proclami ma di dimostrare qualcosa sul campo". La novità, intanto, è sicuramente Mihajlovic: "E' sicuramente un tecnico di livello e un uomo vero, questa è la parte più importante nel rapporto tra giocatori e allenatore".

Gradita visita a Milanello. Silvio Berlusconi si è presentato nel centro sportivo rossonero per salutare la squadra prima della partenza per l'importantissima tournée cinese. Il presidente è arrivato a bordo del suo elicottero e ha incontrato mister Sinisa Mihajlovic e lo staff tecnico nella Club House, poi si è intrattenuto con i giocatori. "Quello che vedo è una squadra ben organizzata che si comporta in maniere ineccepibile", ha detto.

I CONVOCATIInsieme a Berlusconi a Milanello anche l'amministratore delegato Adriano Galliani, che ha accompagnato il presidente rossonero durante la visita. Il presidente, nel salutare la squadra in partenza per la tournée in Cina, ha sottolineato l'importanza di questa sorta di "missione" rossonera, visto che i tifosi del Milan in Cina, stando alle stime fatte filtrare, sarebbero ben 103 milioni.