Milan, Montolivo: "Anno difficile, con Mihajlovic faremo un bel 2016"

Riccardo Montolivo tira le somme del 2015 e guarda con ottimismo al futuro: "E' stato un anno difficile perché siamo dovuti partire da zero , potevamo essere nel gruppo di testa ma è tutto ancora in gioco". Complimenti a Mihajlovic : "E' completo e ha grandi meriti per l'unione del gruppo, i risultati si vedranno". Sugli obiettivi del Milan: " Coppa Italia importantissima e non dobbiamo perdere terreno in campionato".

Le parole del capitano rossonero a Milan Channel: "Abbiamo avuto qualche difficoltà all'inizio per trovare un'identità precisa e magari potevamo fare qualche punto in più. Abbiamo grandi margini di miglioramento e da gennaio dimostreremo il nostro valore. La Coppa Italia è obiettivo importante ma non siamo già in finale come dicono tutti e dobbiamo recuperare in serie A".

Montolivo ha poi sottolineato la forza del gruppo: "Siamo uniti, si è visto anche con il Frosinone: potevamo disunirci e invece abbiamo ribaltato la partita. Il merito di questo è dell'allenatore". Ovvero, Sinisa Mihajlovic: "Allenare il Milan non è facile ma si vede la sua mano. Ci ha dato concetti di gioco importanti, è un tecnico su cui puntare".