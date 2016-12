Milan, Montella: "Una sconfitta beffa"

C'è tanta amarezza in casa Milan per la sconfitta contro l'Udinese. Montella si è presentato ai microfoni di Premium Sport scuro in volto: "Non siamo contenti del risultato. L’Udinese ha fatto una partita molto compatta, non siamo riusciti a creare molto ma nel finale è stata una beffa il gol preso e siamo stati anche sfortunati. Peccato perché quando non puoi vincere è importante non perdere: lavoreremo anche per migliorare questo aspetto".

L'analisi del match dell'allenatore rossonero: "In queste partite ci vuole un guizzo, un pizzico di fortuna per sbloccarle: non abbiamo avuto il cambio di passo per mettere in difficoltà l’Udinese. Potevamo sfruttare meglio le corsie esterne, non siamo stati veloci nell’impostazione, peccato non aver sbloccato la gara".



Le condizioni di Lapadula? "Da febbraio scorso ha giocato tutto il girone di ritorno con il Pescara senza allenarsi. Ha saltato quasi tutta la preparazione, è in crescita, non so quanti minuti abbia ma la sua voglia ci sarà utile. Lui è una punta centrale, schierarlo sull’esterno sarebbe una forzatura. L’intesa tra Montolivo e Sosa? Non era facile per loro, hanno le stesse caratteristiche ma sono stati presenti nella gara. In questa partita ci è mancato il giocatore abile nel breve: quelli che abbiamo sono tutti fuori e spero di riaverli al più presto. Bacca stanco per il viaggio internazionale? Probabilmente qualcosa perdi quando fai questi viaggi ma tutte le squadre hanno questi problemi: non voglio alibi".