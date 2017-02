Milan, Montella: "Un successo fondamentale per continuare a vedere l'Europa"

Tre punti per continuare a "vedere" l'Europa. Una vittoria per il presidente Berlusconi. Così Montella al termine di Milan-Fiorentina: "Abbiamo sofferto, è vero, ma nel secondo tempo non ricordo un solo tiro in porta della Fiorentina. Questi sono tre punti fondamentali che ci permettono di restare lì per giocarci la qualificazione all'Europa League. E stasera era importante vincere per dedicare il successo al Presidente e a questa dirigenza".