Milan: Montella, primo giorno a Milanello

Primo giorno da allenatore del Milan per Vincenzo Montella. L'Aeroplanino, dopo essere arrivato alla stazione Centrale di Milano, ha visitato il centro sportivo di Milanello insieme al suo staff, lanciandolo oltre 4 ore e mezza dopo. Poi trasferimento a Casa Milan per un vertice con Adriano Galliani per pianificare il mercato e la prossima stagione. Per finire visita al museo Mondo Milan come avviene per tutti i nuovi arrivati in rossonero. Il summit con l'ad rossonero è terminato dopo 90 minuti: "E' stato un buon incontro con Montella? Assolutamente sì", le sue parole all'uscita dalla sede.