Milan, Montella: "Non è sempre colpa degli allenatori"

La prima uscita contro il Bordeaux fa ben sperare per il futuro, ma Vincenzo Montella è consapevole che lo attende tanto lavoro per far tornare il Milan ai vertici. "Credo che i calciatori debbano avere grande responsabilità - ha detto a Milan Tv - Non può essere sempre colpa degli allenatori, anche loro devono fare qualcosa di più". Importante ricucire il rapporto con i tifosi : "Tocca a noi farli riinnamorare e riportarli allo stadio".

Montella ha fatto il punto dopo i primi 10 giorni di allenamenti. "I ragazzi sono molto disponibili e curiosi. Sono molto bravi nell'approccio all'allenamento, sono dei grandi professionisti - ha spiegato a Milan Tv -. Quando c'è un cambio di allenatore questo è facilitato. E' nella continuità e nel tempo che dovremo tutti dimostrare queste caratteristiche".



Sulla nuova stagione. "Io credo che le esperienze passate siano il segnale che si possa fare di più. Io credo che i calciatori debbano avere grande responsabilità e essere consci di cosa rappresenta questa maglia. Non può essere sempre colpa degli allenatori, quindi probabilmente anche loro possono fare qualcosa di più. E' necessario anche avere un giusto comportamento".



Poi si parla anche di singoli. La sorpresa dell'anno scorso. "Donnarumma? Ha già dimostrato grandi cose l'anno scorso, è giovanissimo, ahimè ha l'età di mio figlio. Ha grandissime prospettive ma anche un grande presente". E una delle delusioni. "Bertolacci? L'anno scorso ha avuto un'annata difficile, dove ha sicuramente sofferto anchela cifra che è stato pagato. Un anno di ambientamento al Milan gli ha fatto bene e sono sicuro che se continuerà così potrà esprimere il suo potenziale".



Sul nuovo arrivato Lapadula: "Sicuramente sulla carta si adatta al mio stile di gioco. Ha dimostrato di avere grande talento e voglia anche se in una categoria diversa. Sicuramente il salto sarà grande per lui. Credo abbia la personalità per stare a questo livello, però non l'ho ancora visto con le scarpe da calcio".



Fondamentale sarà riconquistare i tifosi. "I tifosi sono abituati a vincere, negli ultimi anni un po' meno ma ci può stare nel ciclo delle cose. Naturalmente le prestazioni del nostro pre-campionato, anche se sarà difficile perchè siamo ancora incompleti, potranno in qualche modo farli riinnamorare per venire allo stadio. Dipende da noi".