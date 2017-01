Milan, Montella: "Napoli costruito per vincere, alzeremo l'asticella"

Vincenzo Montella sfiderà il Napoli con il suo Milan in una partita di alta classifica: "Sarà una grande partita e siamo pronti - ha confermato il tecnico in conferenza -. Dobbiamo alzare l'asticella per puntare a tornare in Europa, ma sarà difficile perché il Napoli è stato costruito per vincere". In settimana c'è stata la visita di Maradona agli azzurri: "Speriamo li abbia distratti, da napoletano so cosa vuol dire".