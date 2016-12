Milan, Montella: "Lapadula sta vivendo una bella favola"

Montella applaude i suoi per l'atteggiamento visto in campo. "Temevo si potesse sottovalutare questa partita, questo non è successo ed è importante per un allenatore constatare questo. Dobbiamo ambire a fare di più, ma ci sono anche gli avversari. Faccio i complimenti al Crotone ma soprattutto al Milan, perché questa è una vittoria sofferta".



La classifica sorride sempre di più al Diavolo. "Non ho guardato la classifica, noi vogliamo essere una squadra che migliora. Vogliamo prepararci per migliorare".



Controcorrente il giudizio su Niang. "In termini di continuità, di senso del sacrificio è stata la sua miglior partita da quando sono al Milan. Ovviamente dal punto di vista tecnico poteva fare di più".



Montella difende Sosa, fischiatissimo da San Siro. "E' uno di quelli che ha rischiato più giocate. Mi aspetto questo da lui, che non faccia il compitino e che si assuma la responsabilità di prendersi rischi".



Nota stonata il giallo a Kucka che gli costerà la Roma. "Quando faccio la formazione non penso a chi è diffidato o meno, ma a vincere la partita. L'ho messo in campo per la sua capacità sui colpi di testa".



Chiusura sul closing. "Non spero nulla. Sono stato preso da questa proprietà e mi rapporto con loro".