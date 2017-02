Milan, Montella lancia Deulofeu: "Posso farlo giocare come falso 9"

Vincenzo Montella difende Bacca, ma lancia Deulofeu al centro dell'attacco. In conferenza stampa il tecnico del Milan, alla vigilia della sfida con la Lazio, ha spiegato: "Carlos non sta rendendo come in passato, ma è colpa mia. Gerard come falso 9 con Suso e Ocampos è una possibilità". Pare questa la novità in attacco anche perché "Lapadula è in calo fisicamente". Poi elogi a Vangioni: "Sta dimostrando le sue qualità".