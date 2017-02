Milan, Montella: "L'obiettivo è andare in Europa"

Vigilia di Milan-Fiorentina per Montella, che ha bisogno di punti per l'Europa: "Servono astuzia, furbizia e voglia di vincere - dice il tecnico -. Abbiamo l'obiettivo e la possibilità di entrare in Europa, non deve essere un assillo ma serve maturità e tranquillità. Non sarà decisiva anche se noi siamo dietro alla quota Europa, però non credo che tutte possano correre così tanto fino alla fine. Basta poco per rovesciare la classifica".