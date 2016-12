Milan, Montella: "L'Inter esulta per un pari, questo dice tutto..."

“Il presidente Berlusconi era un po’ amareggiato per il pareggio, ma ha fatto i complimenti ai ragazzi e credo se li siano meritati per lo spirito che hanno messo in campo". Così Vincenzo Montella, in un mix di delusione e orgoglio per una vittoria nel derby sfuggita in pieno recupero. "Ci deve essere un pizzico di soddisfazione nel vedere l'Inter, che ha costruito una squadra per vincere lo scudetto, esultare per un pari come se avesse vinto".