Milan, Montella in ansia per i terzini

C'è un po' di emergenza al Milan nelle corsie esterne. A due giorni dalla sfida a San Siro contro la Lazio , Vincenzo Montella è in ansia per i suoi terzini. Antonelli è ancora out dopo la botta al collo nel match contro l'Udinese, mentre De Sciglio è da verificare. Abate è acciaccato, ma ieri si è comunque allenato con la squadra. In allarme Calabria e Vangioni . La bella notizia è il rientro di Kucka , dopo le due giornate di squalifica.

Il ritorno dello slovacco è molto importante per il centrocampo e il gioco del Milan. L'ex genoano è l'unico a inserirsi in fase offensiva e potrebbe essere quindi una soluzione in più per Montella. C'è da lavorare per la difesa. Ora preoccupano anche i terzini: su 5, 2 sono fuori. Di Antonelli abbiamo detto e De Sciglio è appunto da verificare dopo essere entrato a freddo nel match contro l'Udinese. Abate potrebbe stringere i denti: se ce la dovesse fare, a sinistra giocherebbe uno tra Calabria e Vangioni.